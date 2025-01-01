Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Во время выполнения секретного задания Горбатый сталкивается с очередным ударом судьбы: его подопечного Феликса обвиняют в совершении нового преступления. Это может уничтожить не только экспериментальный отдел «ЗК», но и перечеркнуть попытки Горбатого вернуть себе честное имя. Теперь ему предстоит разобраться в этом деле, чтобы избежать серьёзных последствий.



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