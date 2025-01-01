Подстава
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Подстава
8.92025, Подстава
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во время выполнения секретного задания Горбатый сталкивается с очередным ударом судьбы: его подопечного Феликса обвиняют в совершении нового преступления. Это может уничтожить не только экспериментальный отдел «ЗК», но и перечеркнуть попытки Горбатого вернуть себе честное имя. Теперь ему предстоит разобраться в этом деле, чтобы избежать серьёзных последствий.

Сериал Подстава 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»