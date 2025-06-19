В деле о хищении бриллиантов Ярик неожиданно узнаёт фигуранткой свою первую любовь — Катю. Его желание спасти бывшую возлюбленную втягивает в дело Горбатого. Смогут ли они раскрыть схему, пока не стало слишком поздно?

