Школа воров
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Школа воров
9.02025, Школа воров
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В деле о хищении бриллиантов Ярик неожиданно узнаёт фигуранткой свою первую любовь — Катю. Его желание спасти бывшую возлюбленную втягивает в дело Горбатого. Смогут ли они раскрыть схему, пока не стало слишком поздно?

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»