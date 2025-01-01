Ронин
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Ронин
8.92025, Ронин
Детектив, Боевик16+

Контент станет доступным 06.07.2025

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В городе появляется таинственная банда, охотящаяся на наркоторговцев. Они устраивают фиктивные сделки, а затем — один выстрел снайпера, и жертва мертва. Всё чисто, без свидетелей. Ярик и Феликс, отправленные Горбатым на контрольную закупку, не подозревают, что окажутся мишенями.

Сериал Ронин 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»