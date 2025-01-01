Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

В городе появляется таинственная банда, охотящаяся на наркоторговцев. Они устраивают фиктивные сделки, а затем — один выстрел снайпера, и жертва мертва. Всё чисто, без свидетелей. Ярик и Феликс, отправленные Горбатым на контрольную закупку, не подозревают, что окажутся мишенями.



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