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Опасный
1-й сезон
Гастролеры
8.92025, Гастролеры
Детектив, Боевик16+

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Когда майора полиции Алексея Горбатова обвиняют в убийстве, его карьера рушится, а репутация оказывается под ударом. Чтобы избежать тюрьмы, он соглашается возглавить экспериментальное подразделение, состоящее из самых опасных заключённых. Теперь майор, известный под прозвищем Горбатый, вынужден работать с теми, кого сам отправлял за решётку, чтобы доказать свою невиновность.

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Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»