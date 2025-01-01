Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 4
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 5
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 8
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 10
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 11
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 12
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 13
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 14
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 15
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Когда майора полиции Алексея Горбатова обвиняют в убийстве, его карьера рушится, а репутация оказывается под ударом. Чтобы избежать тюрьмы, он соглашается возглавить экспериментальное подразделение, состоящее из самых опасных заключённых. Теперь майор, известный под прозвищем Горбатый, вынужден работать с теми, кого сам отправлял за решётку, чтобы доказать свою невиновность.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Андрей
Аверков
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- АКАктёр
Антон
Кутынов
- ДБАктёр
Дмитрий
Белякин
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ЮСАктёр
Юрий
Сташин
- РААктёр
Роман
Агеев
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Марина
Белова
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев