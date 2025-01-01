Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Когда майора полиции Алексея Горбатова обвиняют в убийстве, его карьера рушится, а репутация оказывается под ударом. Чтобы избежать тюрьмы, он соглашается возглавить экспериментальное подразделение, состоящее из самых опасных заключённых. Теперь майор, известный под прозвищем Горбатый, вынужден работать с теми, кого сам отправлял за решётку, чтобы доказать свою невиновность.



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