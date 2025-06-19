Нулевой риск
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Нулевой риск
9.02025, Нулевой риск
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Преступная группировка терроризирует наркодилеров: жестоко пытает, выбивает деньги, а затем убивает. По следу преступников идёт Горбатый со своей командой. Им предстоит столкнуться с безжалостными бандитами, которые не оставляют следов.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»