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Опасный
1-й сезон
Тайник
8.92025, Тайник
Детектив, Боевик16+
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Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Горбатому и его команде нужно найти тайник с подпольным оружием до того, как банда передаст партию опасным преступникам. Единственная зацепка — простая девушка Кира, бывшая сожительница бандита Тяпы, замешанного в этом деле. Но вот беда: Кира отказывается говорить с полицией. Чтобы добыть информацию, к ней отправляют Ярика. Теперь вся надежда на его способности профессионального обольстителя.

Сериал Тайник 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»