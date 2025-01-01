Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Горбатому и его команде нужно найти тайник с подпольным оружием до того, как банда передаст партию опасным преступникам. Единственная зацепка — простая девушка Кира, бывшая сожительница бандита Тяпы, замешанного в этом деле. Но вот беда: Кира отказывается говорить с полицией. Чтобы добыть информацию, к ней отправляют Ярика. Теперь вся надежда на его способности профессионального обольстителя.



Сериал Тайник 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.