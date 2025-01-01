Операция "Облигация"
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Операция "Облигация"
8.92025, Операция "Облигация"
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Воронца внезапно втягивает в опасное дело его бывшая женщина — её сына похищают, а в обмен требуют неименные облигации на сотни миллионов. Воронец не может остаться в стороне и обращается за помощью к Горбатому. Тот подключает всю свою команду. Ведь на кону — жизнь подростка.

Сериал Операция "Облигация" 1 сезон 16 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»