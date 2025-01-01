Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Воронца внезапно втягивает в опасное дело его бывшая женщина — её сына похищают, а в обмен требуют неименные облигации на сотни миллионов. Воронец не может остаться в стороне и обращается за помощью к Горбатому. Тот подключает всю свою команду. Ведь на кону — жизнь подростка.



