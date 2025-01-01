Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

В Петербурге вспыхивает борьба между двумя бандитскими группировками — ставки высоки, на кону золото из Сибири. В водоворот хитрых схем и тёмных сделок втягиваются подопечные Горбатого. Им предстоит разбираться, кто есть кто и как-нибудь выбраться из всего этого без потерь.



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