Главный по золоту
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Главный по золоту
8.92025, Главный по золоту
Детектив, Боевик16+

Контент станет доступным 13.07.2025

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Петербурге вспыхивает борьба между двумя бандитскими группировками — ставки высоки, на кону золото из Сибири. В водоворот хитрых схем и тёмных сделок втягиваются подопечные Горбатого. Им предстоит разбираться, кто есть кто и как-нибудь выбраться из всего этого без потерь.

Сериал Главный по золоту 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»