Костюмированная вечеринка
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Сериалы
Опасный
1-й сезон
Костюмированная вечеринка
8.92025, Костюмированная вечеринка
Детектив, Боевик16+
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Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В городе появляется таинственная банда, выдающая себя за сотрудников спецслужб. Их налёты молниеносны, цели — многомиллионные, а лица скрыты за безликими масками. Всё спланировано до мелочей, каждое преступление — как безупречная операция. Поймать их кажется невозможным. Но у майора Горбатого и его команды нет права на промах. На этот раз охота ведётся не просто за грабителями — за гениями маскировки.

Сериал Костюмированная вечеринка 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»