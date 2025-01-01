Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

В городе появляется таинственная банда, выдающая себя за сотрудников спецслужб. Их налёты молниеносны, цели — многомиллионные, а лица скрыты за безликими масками. Всё спланировано до мелочей, каждое преступление — как безупречная операция. Поймать их кажется невозможным. Но у майора Горбатого и его команды нет права на промах. На этот раз охота ведётся не просто за грабителями — за гениями маскировки.



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