Опасный
1-й сезон
2025, Краш - меню
Детектив, Боевик16+
Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчинённых, которые могут в любой момент сорваться и подвести его...

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»