8.92025, Краш - меню
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 2
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 3
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 4
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 5
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 6
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 7
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 8
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 9
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 10
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 11
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 12
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 13
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 14
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 15
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 16
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 17
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 18
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 19
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 20
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 21
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 22
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 23
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 24
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 25
- 16+42 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 26
- 16+44 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 27
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 28
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 29
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 30
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 31
- 16+43 мин
Опасный
Сезон 1 Серия 32
О сериале
Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчинённых, которые могут в любой момент сорваться и подвести его...
Сериал Краш - меню 1 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ААРежиссёр
Андрей
Аверков
- ЕШАктриса
Евгения
Шахнович
- АКАктёр
Антон
Кутынов
- ДБАктёр
Дмитрий
Белякин
- Актёр
Игорь
Ботвин
- ОСАктёр
Олег
Сенченко
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ВБАктёр
Вадим
Бадмацыренов
- ЮСАктёр
Юрий
Сташин
- РААктёр
Роман
Агеев
- АТСценарист
Алексей
Топорков
- АЛСценарист
Андрей
Лариков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Марина
Белова
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев