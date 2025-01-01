Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Привет от Санчеса
О сериале

После жестокого убийства полицейского Сани Гераскина, оставленного с запиской «Привет от Санчеса», его друзья Воронец и Горбатый начинают охоту на загадочного преступника.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

