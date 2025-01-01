Двойная рокировка
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Двойная рокировка
8.92025, Двойная рокировка
Детектив, Боевик16+

Контент станет доступным 13.07.2025

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полина рискует жизнью, укрыв у себя подругу Яну — ключевую свидетельницу в деле о хищении 250 миллионов. Пока Горбатый ищет заказчиков убийств, угроза всё ближе к Яне и Полине.

Сериал Двойная рокировка 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»