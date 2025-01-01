Отец и дитя
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Отец и дитя
8.92025, Отец и дитя
Детектив, Боевик16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Во время угона элитного автомобиля был замечен Артём, сын Доброго. Угонщиков разыскивают не только полиция, но и бандиты, желающие их наказать. Горбатому и Доброму нужно успеть найти Артёма первыми.

Сериал Отец и дитя 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»