Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Полина становится свидетельницей мелкого преступления и мгновенно выносит его в эфир. Но невинный репортаж оборачивается анонимной угрозой. Для Горбатого это уже не просто расследование — это личное. Он должен найти того, кто посмел запугивать его жену. Вот только сам не догадывается, что за этой историей стоит не мелкие грабители, а серьёзная банда, с которой шутки плохи.



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