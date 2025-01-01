Всевидящее око
Wink
Сериалы
Опасный
1-й сезон
Всевидящее око
8.92025, Всевидящее око
Детектив, Боевик16+
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Опасный (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Полина становится свидетельницей мелкого преступления и мгновенно выносит его в эфир. Но невинный репортаж оборачивается анонимной угрозой. Для Горбатого это уже не просто расследование — это личное. Он должен найти того, кто посмел запугивать его жену. Вот только сам не догадывается, что за этой историей стоит не мелкие грабители, а серьёзная банда, с которой шутки плохи.

Сериал Всевидящее око 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Опасный»