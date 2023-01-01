Биография

Дмитрий Белякин – актер российского кино, известный зрителю по фильмам «Блокбастер», «Так поступает женщина», «Острова» и мини-сериалу 2015 года «Тихий Дон». Родился в 1988 году в городе Санкт-Петербург. Будущий актер с детства мечтал о кино. После окончания школы он поступил в Академию театрального искусства, на курс Григория Козлова. Студент активно участвовал в жизни академии и играл в различных театральных постановках. Он играл в спектакле «Тихий Дон» по произведению Шолохова. В постановке «Братья Карамазовы» Достоевского Белякину удалось успешно совместить сразу несколько ролей. Первая роль Д. Белякина в кино пришла сразу после окончания академии. В 2010 году актер был приглашен на съемки в одном из эпизодов сериала «Литейный». Успешная игра была отмечена режиссером, и вскоре артист получил приглашение на работу в сериале «Тайны следствия». Далее была череда ролей в нескольких отечественных сериалах. В 2015 году началась работа над многосерийным фильмом «Тихий Дон», где Дмитрий Белякин играл на одной площадке с Сергеем Маковецким и Александром Яценко. Одна из знаковых ролей досталась актеру в фильме «Блокбастер», где его коллегами по съемкам были Юлия Снигирь и Светлана Ходченкова. В многосерийном фильме «Короткое слово "нет"» Дмитрию Белякину досталась роль главного героя.