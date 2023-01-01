Биография

Роман Агеев – актер кино и театра. Родился 17 января 1974 года в городе Полярные Зори Мурманской области. Окончив школу и решив подавать документы в театральный институт, будущий актер перебрался из родного города в Санкт-Петербург. Там он окончил СПбГАТИ и сразу был принят на работу в Театр на Фонтанке. Несмотря на почти два десятка спектаклей в послужном списке массовому зрителю знаком Роман Агеев ролями в многочисленных популярных фильмах и телесериалах. Актер женат, вместе с женой, Аленой Агеевой, воспитывает сына и дочь. Первый фильм с Романом Агеевым вышел на экраны в 2000 году – это была лента «Луной был полон сад», где Агеев исполнил маленькую эпизодическую роль. Зато уже в следующем, 2001 году, вышел знаменитый фильм «Сестры», который и положил начало востребованности актера в кино. Карьера Романа Агеева продолжилась такими известными фильмами и сериалами, как «Золушка в сапогах», «Убойная сила», «Риэлтор», «Мужчины не плачут» и многими другими. Помимо съемок, актер также непрерывно с момента окончания института играет в лучших театрах Санкт-Петербурга и успел воплотить на сцене персонажей Шекспира, Брехта, Мольера, Голдсмитаи других знаковых драматургов.