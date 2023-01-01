Sпарта (сериал, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Безобидной лжи не бывает. Даже самая потаенная мысль рано или поздно пересекает границы души и оказывается в реальности настоящего времени. Представьте, что такая реальность материальна, она действительно существует, и ваши самые безжалостные фантазии находят в ней воплощение. Эта история о человеке, для которого власть, вседозволенность, безнаказанность слились воедино… «Sпарта» — это игра без правил, в которой виртуальное становится реальным.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Артём
Ткаченко
- АЛАктриса
Алиса
Лозовская
- Актриса
Валерия
Шкирандо
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- Актриса
Ольга
Сутулова
- РААктёр
Роман
Агеев
- МГАктёр
Михаил
Грубов
- ФГАктёр
Филипп
Горенштейн
- Сценарист
Илья
Тилькин
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ССПродюсер
Светлана
Сухова
- ОНПродюсер
Ольга
Никулина
- ДИХудожник
Дмитрий
Ильичёв
- ППХудожница
Полина
Петелина
- МММонтажёр
Мария
Маненкова
- Оператор
Юрий
Коробейников
- РОКомпозитор
Райан
Оттер