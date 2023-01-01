Биография

Александр Петров — российский актер театра и кино, режиссер. Обладатель премии «Золотой орел». Актер 2018 года по версии GQ. Родился в Ярославской области 25 января 1989 года. После окончания школы артист поступил в экономический вуз, так как изначально связывать свою жизнь с искусством не планировал. На первом курсе он начал играть в КВН и участвовать в театральных постановках. После окончания второго курса Петров решил посвятить себя актерской карьере, из-за чего бросил учебу и с первой попытки поступил в ГИТИС. Дебютную эпизодическую роль в кино Александр Петров сыграл в 2010 году. Уже через 2 года ему доверили главную роль в сериале «Пока цветет папоротник». При этом актер не прекращал работать в театре. В 2019 году он подписал контракты с киностудиями и начал сниматься в их проектах. Исполнил более 50 ролей в различных фильмах и сериалах, среди которых ленты «Затмение», «Лед», «Т-34», «Текст», «Герой» и другие.