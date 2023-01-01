Александр Петров
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 25 января 1989 г. (36 лет)
Биография
Александр Петров — российский актер театра и кино, режиссер. Обладатель премии «Золотой орел». Актер 2018 года по версии GQ. Родился в Ярославской области 25 января 1989 года. После окончания школы артист поступил в экономический вуз, так как изначально связывать свою жизнь с искусством не планировал. На первом курсе он начал играть в КВН и участвовать в театральных постановках. После окончания второго курса Петров решил посвятить себя актерской карьере, из-за чего бросил учебу и с первой попытки поступил в ГИТИС. Дебютную эпизодическую роль в кино Александр Петров сыграл в 2010 году. Уже через 2 года ему доверили главную роль в сериале «Пока цветет папоротник». При этом актер не прекращал работать в театре. В 2019 году он подписал контракты с киностудиями и начал сниматься в их проектах. Исполнил более 50 ролей в различных фильмах и сериалах, среди которых ленты «Затмение», «Лед», «Т-34», «Текст», «Герой» и другие.
Фильмография
Актёр
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 5.9
Дворец2023, 94 мин
- 8.1
Непослушная2023, 102 минБесплатно
- 8.5
Надвое2022Бесплатно
- 9.6
Лед 22020, 125 мин
- 8.2
Текст. Реальность2020
- 6.4
Кино в деталях2019
- 9.6
Лед2018, 112 мин
- 7.6
#Зановородиться2018, 94 минБесплатно
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 8.8
Вы все меня бесите2017
- 8.5
Sпарта2016
- 9.3
Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение2016, 81 мин
- 8.9
Фарца2015
- 8.6
Неуловимые: Последний герой2015, 72 минБесплатно
- 8.2
Привычка расставаться2013, 79 мин
- 8.3
Летние каникулы2013, 79 минБесплатно