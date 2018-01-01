Зима
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Зима

Зима (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.62018, Зима
Драмы79 мин18+

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Сюжет

По пути домой Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зима»

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