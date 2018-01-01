Зима (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.62018, Зима
Драмы79 мин18+
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Сюжет
По пути домой Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- СЧРежиссёр
Сергей
Черников
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Александр
Петров
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- НПАктёр
Никита
Павленко
- Актёр
Михаил
Жигалов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АААктёр
Александр
Аблязов
- Актёр
Никита
Салопин
- Актёр
Алексей
Демидов
- НААктёр
Никита
Абдулов
- СЧСценарист
Сергей
Черников
- ААПродюсер
Алексей
Агеев
- АППродюсер
Александр
Плотников
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ПГПродюсер
Петр
Гудков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Черников
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- ГВОператор
Григорий
Володин