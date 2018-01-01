Зима (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

По пути домой Александр со своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных малолетних преступников. Отец погибает, а Александр становится опасным свидетелем, которого необходимо устранить. Он вынужден сам начать преследование и очень скоро из жертвы превращается в хладнокровного охотника.



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