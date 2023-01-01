Биография

Никита Салопин — российский актер тетра, телевидения и кино. Родился в Астрахани 9 марта 1970 года. Рос в творческой семье, его отец окончил театральный вуз, а мама работала в местном Театре юного зрителя. В подростковые годы занимался в студии «Лотос» вместе с Анастасией Заворотнюк, мечтал перебраться в столицу. Прошел отбор в Школу-студию МХАТ на курс Льва Дурова, в 1996 году получил приглашение в труппу Театра на Таганке, затем вошел в состав Московского драматического театра на Малой Бронной. Фильмография Никиты Салопина насчитывает более 45 работ. Актера можно встретить в таких проектах, как «Со дна вершины», «Нечаянная радость», «Легенда Феррари», «Приговор идеальной пары», «Зима», «Хорошие руки», «Пирамммида».