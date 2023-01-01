Дом с сюрпризом
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Дом с сюрпризом

Дом с сюрпризом (сериал, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.42009, Дом с сюрпризом 1 сезон
Боевики, Мини-сериалы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Если ты работаешь на стройке штукатурщицей, то единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти замуж. Так рассуждала Лена Малинина, когда ей повстречался Валера. Во всех отношениях он был ей подходящей партией, если бы не одно «но» - будущая свекровь. Та с первого взгляда невзлюбила Лену и сразу же стала делать все возможное, чтобы разлучить сына с неподходящей невестой.

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