Дом с сюрпризом. Серия 1
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Дом с сюрпризом (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.42009, Дом с сюрпризом. Серия 1
Боевики, Мелодрамы16+

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1-й сезон

Сюжет

Если ты работаешь на стройке штукатурщицей, то единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти замуж. Так рассуждала Лена Малинина, когда ей повстречался Валера. Во всех отношениях он был ей подходящей партией, если бы не одно «но» - будущая свекровь. Та с первого взгляда невзлюбила Лену и сразу же стала делать все возможное, чтобы разлучить сына с неподходящей невестой.

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