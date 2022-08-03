Если ты работаешь на стройке штукатурщицей, то единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти замуж. Так рассуждала Лена Малинина, когда ей повстречался Валера. Во всех отношениях он был ей подходящей партией, если бы не одно «но» - будущая свекровь. Та с первого взгляда невзлюбила Лену и сразу же стала делать все возможное, чтобы разлучить сына с неподходящей невестой.

