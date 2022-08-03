Дом с сюрпризом. Сезон 1
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Дом с сюрпризом
1-й сезон

Дом с сюрпризом (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.52009, Дом с сюрпризом. Сезон 1 4 серии
Боевик, Мелодрама16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Если ты работаешь на стройке штукатурщицей, то единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти замуж. Так рассуждала Лена Малинина, когда ей повстречался Валера. Во всех отношениях он был ей подходящей партией, если бы не одно «но» - будущая свекровь. Та с первого взгляда невзлюбила Лену и сразу же стала делать все возможное, чтобы разлучить сына с неподходящей невестой.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Мелодрама

Рейтинг

4.8 КиноПоиск