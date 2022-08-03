WinkСериалыДом с сюрпризом1-й сезон
Дом с сюрпризом (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн
8.52009, Дом с сюрпризом. Сезон 1 4 серии
Боевик, Мелодрама16+
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О сериале
Если ты работаешь на стройке штукатурщицей, то единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти замуж. Так рассуждала Лена Малинина, когда ей повстречался Валера. Во всех отношениях он был ей подходящей партией, если бы не одно «но» - будущая свекровь. Та с первого взгляда невзлюбила Лену и сразу же стала делать все возможное, чтобы разлучить сына с неподходящей невестой.
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал, Мелодрама
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
- АБРежиссёр
Александр
Басаев
- ОРРежиссёр
Олег
Рябохлыст
- Актриса
Анастасия
Федоркова
- АПАктёр
Анатолий
Пашинин
- ЕЮАктёр
Евгений
Юхновец
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актриса
Евгения
Бордзиловская
- ЮЖАктриса
Юлия
Жигалина
- Актёр
Никита
Салопин
- ИШАктриса
Ирина
Шевчук
- ЛДАктриса
Людмила
Дмитриева
- ДКАктёр
Дмитрий
Красиля
- ВТСценарист
Виктор
Траченко
- АСКомпозитор
Аракел
Семёнов