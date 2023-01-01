Биография

Евгения Бордзиловская – актриса театра и кино, телеведущая, родилась 6 декабря 1961 года. Член Гильдии киноактеров. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. В кино в основном исполняет второстепенные роли. Известность актрисе принесли сериалы «Интерны», «Дом с сюрпризом», «Земской доктор. Возвращение». Евгения Бордзиловская родилась в актерской семье, ее отец, Олег Бордзиловский, и мать, Галина Федорова, – заслуженные артисты. В школьные годы будущая актриса занималась в театральной студии. Получила образование в педагогическом институте в Рязани. Там же служила в театре, работала на местном телеканале. С 1989 года выступала на сцене театра «Бенефис» в Ленинграде. В 1991 году переехала в Москву, работала на телевидении. Получила второе высшее образование в МГУКИ на режиссерском факультете. Посещала занятия во ВГИКе (мастерская В. Шиловского). Первым фильмом Евгении Бордзиловской стала многосерийная кинолента «Детективы». Затем актриса снялась в сериале «Парижане». Участвовала в ситкоме «Интерны». Небольшую роль Евгения Бордзиловская исполнила в сериале «Достоевский». В 2010 году на экраны вышла многосерийная историческая драма «У каждого своя война» с участием актрисы. Снялась в сериале «Сладкая жизнь», «Рая знает» и др.