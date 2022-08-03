Частный детектив Татьяна Иванова
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Частный детектив Татьяна Иванова

Частный детектив Татьяна Иванова (сериал, 2014) смотреть онлайн

8.82014, Частный детектив Татьяна Иванова 1 сезон
Детектив12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Татьяна Иванова, бывший опер, старший лейтенант полиции после сокращения уволенная из органов, начинает работать частным детективом в городе Тарасове. К ней обращаются граждане со своими проблемами в тех случаях, когда они, по тем или иным причинам, не хотят или не могут обратиться в полицию. В расследованиях Тани ей помогают ее бывшие коллеги. Один из них - капитан Андрей Мельников - давно влюблен в Таню.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

5.5 КиноПоиск