Биография

Олег Штром — российский режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Одинцове 21 июня 1967 года. Будущий режиссер уже после школы начал работать в кинематографе. Приняв решение сделать кино делом своей жизни, он отправился в Санкт-Петербург, где поступил в местный институт кино и телевидения. После его окончания кинодеятель также проходил обучение на высших режиссерских курсах при Госкино РФ. Свою режиссерскую карьеру Олег Штром начал с фильма «Уклонист» в 1993 году. Работа имела успех, и режиссер с головой окунулся в новую профессию. На данный момент в числе работ кинодеятеля можно выделить фильмы «На обрыве», «Сорок розовых кустов» и, конечно, кинокартину «Скалолазка и последний из седьмой колыбели», благодаря которой Олег стал лауреатом многочисленных российских и международных кинофестивалей. За свои работы в области режиссуры Штром был удостоен многих престижных кинонаград как на родине, так и за рубежом.