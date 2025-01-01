Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег

Фильм Нахимовцы. Янтарный берег

2025, Нахимовцы. Янтарный берег
Семейный, Приключения12+
Четырнадцатилетний Егор, переехав с мамой из Санкт-Петербурга в Калининград, начинает новую жизнь: другое учебное заведение — Калининградское Нахимовское училище, новые знакомства, новые друзья, новые обстоятельства и заботы. Он сходу решает завоевать авторитет и представляется родным братом легендарных нахимовцев Логиновых. И план поначалу работает — популярность позволяет ему стать звездой класса.
Также Егору предстоит признаться в обмане, проявить мужество и вступить в опасную схватку с террористами в Калининградском заливе — чтобы по-настоящему заслужить уважение друзей и гордое звание нахимовца.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения
Качество
Full HD

