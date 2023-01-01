Биография

Ирина Темичева – российская актриса и певица. Родилась 23 июля 1985 года в городе Йошкар-Оле. Состоит в музыкальной группе «Арина и размер_project». Ирина всегда мечтала о карьере артистки, поэтому она поступила в Марийский колледж культуры и искусств. Закончив обучение, начала выступать в составе группы «Арина и размер_project». Вскоре она вышла замуж за Виктора Бондарюка, который создал и продюсировал эту группу. Актриса близко дружит с Дмитрием Нагиевым и выкладывает в своем микро-блоге совместные фото с шоуменом. Ирина нередко появляется на светских мероприятиях, благодаря которым она стала медийной личностью. Наибольшую известность девушке принесло участие в музыкальной группе, но она не остановилась на достигнутом и решила прославиться как актриса. Начинала Ирина Темичева с сериалов «След» и «Город соблазнов». Снималась в картине Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни» 2012 года. Позже она появилась в фильмах «Кухня в Париже», «Актриса», «Робо». Роли Ирины Темичевой второстепенные, но это не помешало ей запомниться телезрителю. Ирина играет в телесериалах «Кухня», «Крыша мира», «Универ. Новая общага», «Сладкая жизнь», «Девочки не сдаются». Актрису можно увидеть в роли медсестры в комедийном проекте «Нагиев на карантине».