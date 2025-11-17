Простоквашино (фильм, 2026) смотреть онлайн
О фильме
«Простоквашино» — фильм 2025 года режиссера Сарика Андреасяна, основанный на культовой повести Эдуарда Успенского. Это экранизация любимой детской истории, объединяющая ностальгию и современный язык кино.
Сюжет рассказывает о мальчике по имени Дядя Фёдор, который обожает животных и мечтает завести себе питомца. Когда родители не разрешают завести кота Матроскина, Фёдор отправляется вместе с ним в деревню Простоквашино, где знакомится с псом Шариком и сталкивается с повседневными заботами независимой жизни и забавными приключениями.
Какой окажется современная интерпретация любимой истории из детства? Для всех, кто хочет насладиться теплым семейным просмотром, фильм «Простоквашино» станет отличным выбором. Смотреть «Простоквашино» (2025) можно онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- РПАктёр
Роман
Панков
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ЛМАктриса
Лиза
Моряк
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Антон
Табаков
- Актёр
Павел
Деревянко
- ДБАктриса
Дарья
Блохина
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актриса
Марина
Федункив
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- Актриса
Ирина
Темичева
- Актёр
Алексей
Маклаков
- Актёр
Александр
Лыков
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Сценарист
Иван
Новиков
- АКСценарист
Алексей
Корда
- АВСценарист
Александр
Вялых
- ЭУСценарист
Эдуард
Успенский
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Тина
Канделаки
- АВПродюсер
Аркадий
Водахов
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков