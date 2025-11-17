Простоквашино (фильм, 2026) смотреть онлайн

«Простоквашино» — фильм 2025 года режиссера Сарика Андреасяна, основанный на культовой повести Эдуарда Успенского. Это экранизация любимой детской истории, объединяющая ностальгию и современный язык кино.



Сюжет рассказывает о мальчике по имени Дядя Фёдор, который обожает животных и мечтает завести себе питомца. Когда родители не разрешают завести кота Матроскина, Фёдор отправляется вместе с ним в деревню Простоквашино, где знакомится с псом Шариком и сталкивается с повседневными заботами независимой жизни и забавными приключениями.



Какой окажется современная интерпретация любимой истории из детства? Для всех, кто хочет насладиться теплым семейным просмотром, фильм «Простоквашино» станет отличным выбором.


