8.92026, Простоквашино
Приключения, Семейный105 мин6+
Простоквашино (фильм, 2026) смотреть онлайн

О фильме

«Простоквашино» — фильм 2025 года режиссера Сарика Андреасяна, основанный на культовой повести Эдуарда Успенского. Это экранизация любимой детской истории, объединяющая ностальгию и современный язык кино.

Сюжет рассказывает о мальчике по имени Дядя Фёдор, который обожает животных и мечтает завести себе питомца. Когда родители не разрешают завести кота Матроскина, Фёдор отправляется вместе с ним в деревню Простоквашино, где знакомится с псом Шариком и сталкивается с повседневными заботами независимой жизни и забавными приключениями.

Какой окажется современная интерпретация любимой истории из детства? Для всех, кто хочет насладиться теплым семейным просмотром, фильм «Простоквашино» станет отличным выбором. Смотреть «Простоквашино» (2025) можно онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Простоквашино»