Биография

Тимур Батрутдинов – актер на ТВ и в кино, зарекомендовавший себя как комик. Резидент «Камеди Клаб» с 2005 года. Уже с первого курса института стал работать над развитием творческой карьеры. Выступал за команду КВН факультета менеджмента и управления персоналом Университета экономики и финансов СПб. После получения диплома Батрутдинов идет в армию, где тоже вступает в команду КВН своей части. Поворотным моментом карьеры Тимура стала встреча со старым другом Дмитрием Сорокиным, позвавшим его в команду «Незолотая молодежь». В этот период он встретился Гариком Харламовым – в результате оба ушли в новый проект, названный «Comedy Club». Успел сняться и в множестве кинофильмов. Карьера на актерском поприще началась для него с сериалов «Южное Бутово», «Счастливы вместе», «Зайцев+1». А уже в 2009 году роль Батрутдинова в фильме «Два Антона» позволила ему попасть на большой экран. В фильмографии актера также значатся ленты «Самый лучший фильм 2», «Гороскоп на удачу», «Бармен». В 2018 году отметился участием в комедии под названием «Zомбоящик». Озвучивал персонажа в мультипликационной ленте «Богатырша». Поучаствовал в шоу «Танцы со звездами», а также программе «Деньги или позор».