Павел Прилучный
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 ноября 1987 г. (37 лет)
Биография
Павел Прилучный — актер, продюсер. Родился в Казахстане 5 ноября 1987 года. С ранних лет будущий кинодеятель увлекался боксом, посещал хореографическую и студию вокала. Уже в 14 лет Павел стал кандидатом в мастера спорта. Получал образование в хореографическом училище, но ушел из него и поступил в театральное училище Новосибирска. Через несколько лет окончил режиссерское отделение ГИТИСа и работал в московских театрах. Павел Прилучный стал популярен после фильма «На игре». Актер сыграл большое количество главных ролей в различных лентах, среди которых русская адаптация культового испанского сериала «Закрытая школа», драма «Метод Лавровой», детектив с Иваном Охлобыстиным «Метод Фрейда», комедийная мелодрама с плеядой известных актеров «Как выйти замуж за миллионера», бойкое городское фэнтези «Темный мир: Равновесие», мелодрама «Дурная кровь», детективный сериал «Мажор», экшен-головоломка «Квест», авантюрная комедия с социальным подтекстом «Любовь с ограничениями» и российская адаптация скандинавского сериала «Преступление».
Фильмография
Актёр
- Скоро
Война и музыка2024
- 8.3
Водитель-олигарх2024, 85 мин
- 5.0
УничтоЖанна2024
- 9.2
Мужское слово2024, 93 мин
- 9.2
Комбинация2024
- 9.2
Великолепная пятерка2023, 75 мин
- 8.7
Макс и Гусь2023
- 8.7
Слон2022, 82 мин
- 9.1
Елки-иголки2022, 98 мин
- 8.5
Тень звезды2020, 87 мин
- 8.4
Комета Галлея2020, 93 мин
- 9.4
Желтый глаз тигра2018
- 9.1
Любовь с ограничениями2016, 98 минБесплатно
- 8.7
Как выйти замуж за миллионера2012
- 8.9
Геймеры2012
- 9.0
Метод Лавровой2011