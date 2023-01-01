Биография

Павел Прилучный — актер, продюсер. Родился в Казахстане 5 ноября 1987 года. С ранних лет будущий кинодеятель увлекался боксом, посещал хореографическую и студию вокала. Уже в 14 лет Павел стал кандидатом в мастера спорта. Получал образование в хореографическом училище, но ушел из него и поступил в театральное училище Новосибирска. Через несколько лет окончил режиссерское отделение ГИТИСа и работал в московских театрах. Павел Прилучный стал популярен после фильма «На игре». Актер сыграл большое количество главных ролей в различных лентах, среди которых русская адаптация культового испанского сериала «Закрытая школа», драма «Метод Лавровой», детектив с Иваном Охлобыстиным «Метод Фрейда», комедийная мелодрама с плеядой известных актеров «Как выйти замуж за миллионера», бойкое городское фэнтези «Темный мир: Равновесие», мелодрама «Дурная кровь», детективный сериал «Мажор», экшен-головоломка «Квест», авантюрная комедия с социальным подтекстом «Любовь с ограничениями» и российская адаптация скандинавского сериала «Преступление».