Постучись в мою Тверь (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Постучись в мою Тверь» 2024 года — романтическая комедия, действие которой разворачивается в живописной Тверской области. Это кино покажет столкновение двух совершенно разных миров: столицы и провинции.
Алиса — успешная бизнесвумен, привыкшая к комфорту, роскоши и быстрому темпу московской жизни. Она приезжает в Тверскую область, чтобы заключить выгодную сделку, но сталкивается с препятствием: местный фермер Сергей внезапно отказывается продавать свою землю из-за личной неприязни к столичной чике. Однако Алиса не сдается — земля нужна ей как инвестиция, а уж одинокого мужчину она как-нибудь да переубедит. На руку ей ураган, из-за которого девушка не может выехать из деревни и теперь вынуждена жить бок о бок с Сергеем. Справится ли дамочка с тяготами сельской жизни?
Вас ждет классическая формула романтической комедии, где двое абсолютно разных людей находят друг друга вопреки обстоятельствам. Смотреть «Постучись в мою Тверь» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- СБРежиссёр
Симон
Багдасарян
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актриса
Мария
Горбань
- Актриса
Наталья
Бочкарёва
- Актёр
Николай
Козак
- Актёр
Андрей
Свиридов
- ДВАктёр
Дмитрий
Власкин
- Актёр
Алексей
Гаврилов
- ПКАктёр
Павел
Комаров
- АБАктриса
Анастасия
Буткова
- АСАктриса
Алиса
Стасюк
- АУАктёр
Александр
Удалов
- ЛАктриса
Любава
Долински
- СКАктёр
Сергей
Коломоец
- ОССценарист
Оксана
Серопян
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ИШПродюсер
Илья
Шувалов
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- ЕШПродюсер
Екатерина
Шувалова
- МНПродюсер
Мария
Наумидис
- ААХудожница
Анна
Аболиц
- ОЛХудожница
Ольга
Лукина
- ЕКХудожница
Екатерина
Ковешникова
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- АХКомпозитор
Арсен
Хозиев
- ДКЗвукорежиссёр
Денис
Коржов