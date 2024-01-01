Постучись в мою Тверь (фильм, 2024) смотреть онлайн

Фильм «Постучись в мою Тверь» 2024 года — романтическая комедия, действие которой разворачивается в живописной Тверской области. Это кино покажет столкновение двух совершенно разных миров: столицы и провинции.



Алиса — успешная бизнесвумен, привыкшая к комфорту, роскоши и быстрому темпу московской жизни. Она приезжает в Тверскую область, чтобы заключить выгодную сделку, но сталкивается с препятствием: местный фермер Сергей внезапно отказывается продавать свою землю из-за личной неприязни к столичной чике. Однако Алиса не сдается — земля нужна ей как инвестиция, а уж одинокого мужчину она как-нибудь да переубедит. На руку ей ураган, из-за которого девушка не может выехать из деревни и теперь вынуждена жить бок о бок с Сергеем. Справится ли дамочка с тяготами сельской жизни?



Вас ждет классическая формула романтической комедии, где двое абсолютно разных людей находят друг друга вопреки обстоятельствам. Смотреть «Постучись в мою Тверь» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



