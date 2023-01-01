Биография

Мария Горбань — российская актриса кино и театра. Родилась в Ярославле 26 декабря 1986 года. Будущая артистка росла в творческой семье. Мать Марии — актриса ТЮЗа, а отец — режиссер драмтеатра. Ее семья заложила прочный фундамент для развития актерского таланта девочки, поэтому еще со школьных лет Мария участвовала в различных постановках. Начало творческого пути Марии Горбань связано с лентой «Простые истины», где она сыграла сразу главную роль. Уже в 2008 году актриса получила одновременно две роли в кинопроекте «Улыбка бога», в котором ей пришлось играть женщину из прошлого и ее современную внучку. Свою первую награду — «Звездный мост» за самую привлекательную кинозлодейку — получила за роль в киноленте «Розыгрыш». Роль Горбань в комедийном проекте «Кухня», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева, принесла ей наибольшее признание.