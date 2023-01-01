Неваляшка
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Неваляшка

Неваляшка (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

8.72016, Неваляшка 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вале скоро тридцать лет, но родители опекают ее, как ребенка, и контролируют каждый шаг. На примете у них есть и кандидат в мужья для дочери – занудный «ботаник» и маменькин сынок Сереженька. Подруга посмеивается над безвольной Валей и зовeт ее «неваляшкой». Однажды Валя решает вырваться из-под родительского крыла и начать жить самостоятельно. Но готова ли изнеженная неваляшка ко взрослой жизни?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Неваляшка»

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