Биография

Николай Лунин – актер театра и кино, поэт, член литературного клуба, родился 6 июля 1976 года. Фильмография насчитывает более 55 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных кинолентах «Кровавая барыня», «Полицейский с Рублевки», «Интерны», «Операция "Сатана"». Широкую известность актеру принесло участие в телевизионном детективе «Московская борзая». Николай Лунин стал выпускником театральной студии при театре «Пламя». В 1996 году прошел службу в армию (ВДВ). Свою кинокарьеру начал в 2011 году. Дебютным фильмом Николая Лунина стала многосерийная мелодрама «Дар». Затем актер снялся в популярном сериале «Интерны». Участвовал в многосерийном криминальном детективе «Москва. Три вокзала». В 2011 году актер был задействован в сериале «След». В том же году на экраны вышел сериал «Универ. Новая общага» с участием актера. В 2013 году актер снялся в рейтинговом сериале «Реальные пацаны». Директора мясокомбината сыграл в сериале «Танго мотылька». Одна из главных ролей Николаю Лунину досталась в многосерийном детективе «Московская борзая». Партнерами по съемочной площадке стали Ольга Красько, Олег Алмазов, Александр Ратников и Сергей Мухин.