Разбитые сердца
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Разбитые сердца

Разбитые сердца (сериал, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.02016, Разбитые сердца 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Разбитые сердца»

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