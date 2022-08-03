Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру.

