WinkСериалыРазбитые сердца1-й сезон
Разбитые сердца (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
9.12016, Разбитые сердца. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+
Сезоны и серии
О сериале
Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- Актриса
Екатерина
Олькина
- Актриса
Дарья
Руденок
- КЗАктёр
Кирилл
Запорожский
- Актёр
Александр
Пашков
- Актёр
Дмитрий
Пчела
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- АБАктёр
Анатолий
Бледный
- МСАктриса
Марина
Соколова
- НЛАктёр
Николай
Лунин
- ВИАктёр
Владимир
Ипатов
- НТСценарист
Наталья
Тумова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АВХудожник
Алексей
Велин
- ВБОператор
Владимир
Быховский