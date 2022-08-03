Разбитые сердца. Сезон 1
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Разбитые сердца
1-й сезон

Разбитые сердца (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.12016, Разбитые сердца. Сезон 1 2 серии
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Люба никогда и ни в чем не нуждалась. Она выросла в обеспеченной семье, у нее прекрасные родители, любимый муж Леонид и маленькая дочка. Но неожиданно умирает отец и перед смертью открывает Любе тайну: у него есть внебрачная дочь, которую он бросил 20 лет назад. Чтобы искупить вину, он берет с Любы обещание разыскать сестру.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

6.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Разбитые сердца»