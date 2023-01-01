Биография

Екатерина Олькина — российская актриса театра и кино. Родилась в Архангельской области 8 ноября 1985 года. Семья актрисы не была связана с творчеством, и в юности Екатерина не планировала связывать жизнь с кинематографом. Однако после окончания школы она нашла свой вектор развития, уехала в Москву и с первого раза поступила в ГИТИС на факультет музыкального театра. Кинодебют Екатерины Олькиной состоялся еще во время обучения в вузе. Первым проектом актрисы стал сериал «Сталин: Live» 2006 года. После роли Люды в фильме «Течет река Волга» Олькина начала становиться популярной. Ведущие роли Екатерина также исполнила в лентах «Столица греха» Ольги Субботиной, «Средство от смерти» и «Дорога на остров Пасхи» 2012 года. В фильмографии артистки можно найти драму «Хрустальный», детектив «Серебряный волк», боевик «Чужая стая» и комедийную ленту «Филатов» с Федором Бондарчуком.