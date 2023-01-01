Хрустальный (сериал, 2021) смотреть онлайн

Лучший следователь Москвы хранит страшный секрет, который неожиданно всплывает в связи с очередным делом. Антон Васильев в криминальной драме «Хрустальный» — сериал 2021 года можно смотреть на видеосервисе Wink.



Столичный следователь Сергей Смирнов — настоящая гроза маньяков и серийников. Именно поэтому ему дают особое задание: нужно отправиться в город Хрустальный и расследовать череду зверских убийств. Сергей сам вырос в Хрустальном, и с этим местом у него связаны самые жуткие воспоминания: насилие, равнодушие, предательство и одиночество — все это всплывает в памяти следователя и причиняет новые страдания. Теперь Сергею предстоит раскрыть преступления и разобраться с собственным прошлым, чтобы освободить себя и город от постоянного гнетущего страха.



Сможет ли прошлое сломить Смирнова или в этот раз зло все же будет наказано? Смотрите сериал «Хрустальный онлайн на Wink!



Все сезоны сериала Хрустальный смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.