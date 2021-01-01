Хрустальный (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

WinkСериалыХрустальный1-й сезон5-я серия
О сериале
Сергей Смирнов — один из лучших охотников за маньяками в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе — Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от болезненных воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственным страхам.
