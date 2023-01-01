Биография

Актер Владимир Виноградов запомнился зрителям прежде всего по роли в фильме «Гардемарины, вперед!». Его убедительная игра впечатляла и пленяла зрителей, а созданные образы надолго оставались в памяти. Родился в Москве. С детства он собирался стать актером и после школы сразу же, не теряя времени, отправился поступать в ГИТИС. Сразу после окончания института он был принят в труппу Театра им. Пушкина и так проявил себя, что через пару лет ему стали доверять ведущие роли. Несмотря на успех, актер не страдал «звездной болезнью», свободное время предпочитал проводить не на шумных встречах, а на рыбалке или охоте. В жизни Виноградова было два брака: первый продлился недолго, второй, напротив, оказался очень крепким. Сын от второго брака, Алексей, решил продолжить отцовское дело и стать актером. Дебютный фильм Владимира Виноградова принес ему популярность, но не совсем такую, о которой он мечтал. Начинающий актер воплотил отрицательного персонажа, причем свою роль Владимир Виноградов сыграл настолько убедительно, что во время прогулок по городу нередко получал оплеухи, адресованные его герою. Впрочем, скоро критики и поклонники разобрались, в чем дело, и по достоинству оценили талант актера. Виноградов сыграл в таких ярких лентах, как «Непохожая», «Естественный отбор» и многих других.