Отрыв
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Отрыв

Отрыв (фильм, 2007) смотреть онлайн

5.32007, Отрыв
Драмы83 мин18+

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Сюжет

Человек, потерявший в авиакатастрофе жену, пытается выяснить истинную причину происшедшего. Преодолевая круговую поруку лжи, он вынужден на время забыть о горе. Внедрившись в компанию пилотов другого, шедшего навстречу, но избежавшего падения самолета, он празднует со спасшимся экипажем их второе рождение.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отрыв»

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