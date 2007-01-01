Отрыв (фильм, 2007) смотреть онлайн
5.32007, Отрыв
Драмы83 мин18+
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Сюжет
Человек, потерявший в авиакатастрофе жену, пытается выяснить истинную причину происшедшего. Преодолевая круговую поруку лжи, он вынужден на время забыть о горе. Внедрившись в компанию пилотов другого, шедшего навстречу, но избежавшего падения самолета, он празднует со спасшимся экипажем их �второе рождение.
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Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АМРежиссёр
Александр
Миндадзе
- Актёр
Александр
Робак
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ККАктриса
Клавдия
Коршунова
- ЕЮАктриса
Екатерина
Юдина
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- Актёр
Александр
Гришин
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- МРАктриса
Марина
Рокина
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Виталий
Кищенко
- АМСценарист
Александр
Миндадзе
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- МСПродюсер
Михаил
Синев
- ДДМонтажёр
Даша
Данилова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ШБОператор
Шандор
Беркеши