Биография

Продюсер Арам Мовсесян. Талантливый организатор и маститый деятель современного российского киноискусства. Год рождения – 1963, 22 сентября. С 2004 года по сегодняшний день им снято 112 кинолент, многие из которых получили высокую оценку на международных кинофестивалях. Многие известные фильмы Арама Мовсесяна шли по российскому телевидению, некоторые самые яркие работы имеют международное признание. Обычно имя продюсера фильма затеняется известными именами режиссеров и известных актеров, занятых в съемках. Но среди кинокритиков имя продюсера всегда выделяется как одно из основных в успехе киноленты. Наверное, самый известный – «Ликвидация» 2007 года. Именно стараниями продюсера фильм, при всех сложностях, был снят и получил всеобщую любовь и признание. Арам Мовсесян имеет удивительное чутье на талантливые сценарии, и выбор его никак не ограничен каким-либо одним жанром. Но почти любая лента оказывается киношедевром. «Княжна Мери» 2006, «Капкан» 2007, «Братья Карамазовы» 2008, сериал «Жди меня» 2015 – этот список можно продолжать. Документальные ленты Арама Мовсесяна не менее известны и ценимы в широких кругах. По общему признанию, выделяются два фильма: «Однажды в провинции» и «Пять невест». Две работы удостоены почетных призов «Золотой орел» за мини-сериал «Гетеры майора Соколова» и ТЭФИ за продюсерскую работу в съемках «Ликвидации». В настоящее время является зам. генерального директора кинокомпании «Централ Партнершип».