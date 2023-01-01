Дело было на Кубани
Wink
Сериалы
Дело было на Кубани

Дело было на Кубани (сериал, 2011) смотреть онлайн

9.22011, Дело было на Кубани 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Молодой лесник Григорий Лютый мечтает стать фермером и собирается жениться на Кристине Черкесовой. В станицу после учебы в московском институте возвращается сын местного богатея Дмитрий Крутов. Он, как и Григорий, влюблен в Кристину. Воспользовавшись отсутствием Лютого, Дмитрий с помощью дружков похищает Кристину. Григорий среди ночи находит их на берегу реки и устраивает Дмитрию хорошую взбучку. Сестра Кристины Татьяна сильно влюблена в Григория и в открытую признается ему в этом.

Все сезоны сериала Дело было на Кубани смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дело было на Кубани»

Всё