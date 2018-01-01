Биография

Олег Масленников — российский и украинский актер, режиссер. Родился 15 января 1961 года. Окончил Воронежский государственный институт искусств и больше 20 лет играл в киевском Театре драмы и комедии «На левом берегу». Играл на сцене Театра «Актер». Олег Масленников дебютировал на экране в 1982 году — снялся в телефильме «Транзит». Роль не была главной, но молодого актера заметили, и вскоре последовали роли в ленте «За ночью идет день» и в последней советской телевизионной военной драме «Это мы, Господи!..». После распада СССР снимался в российских и украинских лентах. Например, в 2006 году сыграл в драме «Аврора» с Дмитрием Харатьяном и Эриком Робертсом, посвященной 20-летию трагедии на Чернобыльской АЭС. В 2011 он снялся в российской мелодраме «Срочно! Ищу мужа». Играл роли в сериалах «Седьмое небо», «Счастливый билет», «Спецы», «Горничная», «Возвращение к себе». В качестве режиссера сериалов дебютировал в 2006 году в историко-приключенческой мелодраме «Дьявол из Орли. Ангел из Орли». Совместно с другими режиссерами работал над сериалами «Родные люди», «Две стороны одной Анны», «Маршрут милосердия», «Поцелуй», «Горничная», «Свой чужой сын». В фильмографии Масленникова как актера и режиссера почти 90 фильмов и сериалов.