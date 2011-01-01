Срочно! Ищу мужа (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Милая девушка Лена живет в маленьком городке, работает врачом в поликлинике. Мать Лены мечтает выдать дочь замуж и даже нашла для нее подходящую партию. Сергей Романович не молод, зато у него приличный доход и серьезные намерения. Доводы Лены против этого брака мать и слышать не хочет. И тогда �Лена показывает паспорт, а там - штамп и имя мужа - Антон Андреевич Кириллов.
Тем временем Антон Андреевич Кириллов после окончания МГИМО ждет назначения на дипслужбу за рубеж, о котором хлопочет его отец – видный политик. И когда назначение уже почти подписано, отец узнает, что Антон женат! Антон видел ее один раз мельком и даже плохо помнит, как выглядела эта женщина и где она живет. А штамп в паспорте – результат шальной авантюры его друга Стаса.
Срочно! Ищу мужа смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- АЧРежиссёр
Алина
Чеботарева
- Актёр
Антон
Макарский
- Актриса
Марина
Александрова
- ОСАктёр
Олег
Савкин
- ОМАктёр
Олег
Масленников
- РЗАктриса
Римма
Зюбина
- ВВАктёр
Вячеслав
Василюк
- ВСАктриса
Виктория
Смачелюк
- Актриса
Нина
Антонова
- ВБАктриса
Виталина
Библив
- ТШАктриса
Татьяна
Шелига
- АГСценарист
Алла
Гусева
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ИЧПродюсер
Ирина
Чемерис
- АСОператор
Анатолий
Сахно
- ВБКомпозитор
Вадим
Борисенко