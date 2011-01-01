Срочно! Ищу мужа (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Милая девушка Лена живет в маленьком городке, работает врачом в поликлинике. Мать Лены мечтает выдать дочь замуж и даже нашла для нее подходящую партию. Сергей Романович не молод, зато у него приличный доход и серьезные намерения. Доводы Лены против этого брака мать и слышать не хочет. И тогда �Лена показывает паспорт, а там - штамп и имя мужа - Антон Андреевич Кириллов.



Тем временем Антон Андреевич Кириллов после окончания МГИМО ждет назначения на дипслужбу за рубеж, о котором хлопочет его отец – видный политик. И когда назначение уже почти подписано, отец узнает, что Антон женат! Антон видел ее один раз мельком и даже плохо помнит, как выглядела эта женщина и где она живет. А штамп в паспорте – результат шальной авантюры его друга Стаса.



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