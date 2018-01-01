Биография

Олег Савкин — актер театра и кино. Родился 2 июня 1965 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинолент и сериалов. Известность принесла роль в советском военном фильме «Война на западном направлении». Стал выпускником театрального вуза в Харькове. Работал сначала в Орловском ТЮЗе, Харьковском театре, а затем в Киевском драматическом театре. Актер работал в качестве телеведущего, участвовал в телевизионном шоу «Танцы со звездами» и занял четвертое место. Первым фильмом Олега Савкина стала шестисерийная военная кинокартина «Война на западном направлении». Актер исполнил одну из ключевых ролей. Партнерами по съемочной площадке стали В. Степанов, М. Ульянов, А. Гомиашвили и другие. Главная роль Олегу Савкину досталась в детективной киноленте «Убийство в зимней Ялте». Актер снялся в нескольких популярных мелодрамах «Срочно! Ищу мужа», «Ради любви я все могу» и других. С 2014 года на экраны выходил рейтинговый сериал «Мажор», в котором актер исполнил эпизодическую роль. В 2017 году исполнил одну из ролей в многосерийной ленте «Хороший парень». В 2018 году снялся в мелодраме «Помощница».