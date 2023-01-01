Биография

Вячеслав Василюк – украинский актер кино и театра, также известен как телеведущий. Родился в УССР в городе Киев 10 декабря 1969 года. В детские годы будущий актер мечтал связать свою жизнь с театром. Получив среднее образование, подал документы в Киевское эстрадно-цирковое училище, окончил которое в 1993 году. Позднее получил второе высшее образование в КНУКИ. Еще во время учебы начал работать в Киевском ТЮЗе на Липках, самыми заметными стали для Вячеслава Василюка роли в таких спектаклях как «Вишневый сад», «Чайка», «Волки и овцы». В этот же период попробовал себя в качестве телеведущего, работал на телеканалах «СТБ» и «Первый национальный». Василюк женат, детей у пары пока что нет. На экране актер дебютировал в 2003 году, исполнив небольшую роль в картине «Веселая компания». После были роли в таких проектах как «Железная сотня», «Возвращение Мухтара», «Штольня». Один из самых заметных пунктов в карьере Вячеслава Василюка – сериал «Женский доктор», где ему досталась одна из ключевых ролей. Актер часто играет второстепенные или эпизодические, но характерные и запоминающиеся роли. На данный момент является одним из самых востребованных украинских актеров, всего на счету Василюка более сотни фильмов и сериалов.