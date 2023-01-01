Спецотряд «Шторм»
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Спецотряд «Шторм»

Спецотряд «Шторм» (сериал, 2013) смотреть онлайн

8.72013, Спецотряд «Шторм» 1 сезон
Драмы, Криминал18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Это история о сотрудниках секретного боевого подразделения «Шторм». Спецагенты действуют «под прикрытием» и помимо героической имеют и прозаическую работу. События фильма разворачиваются в Приморске, небольшом портовом городке некурортного типа. Под городом – катакомбы. Недалеко за городом – государственная граница. Там часто бывает неспокойно.

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