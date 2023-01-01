Спецотряд «Шторм» (сериал, 2013) смотреть онлайн
8.72013, Спецотряд «Шторм» 1 сезон
Драмы, Криминал18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Это история о сотрудниках секретного боевого подразделения «Шторм». Спецагенты действуют «под прикрытием» и помимо героической имеют и прозаическую работу. События фильма разворачиваются в Приморске, небольшом портовом городке некурортного типа. Под городом – катакомбы. Недалеко за городом – государственная граница. Там часто бывает неспокойно.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
- ВИРежиссёр
Валерий
Ибрагимов
- ГСАктёр
Геннадий
Свирь
- СПАктёр
Сергей
Плотников
- ЯГАктёр
Ярослав
Гуревич
- Актриса
Виктория
Полторак
- АСАктёр
Александр
Самусенко
- ИКАктёр
Игорь
Кузьменко
- МШАктёр
Михаил
Шамигулов
- СААктёр
Сергей
Анашкин
- ВВАктёр
Вячеслав
Василюк
- ВТАктриса
Виктория
Токманенко
- ИКСценарист
Иван
Капитула
- ИЗСценарист
Инна
Запорожченко
- ВРСценарист
Василий
Ремез
- ЭССценарист
Эдвард
Сашко
- Прод�юсер
Валентин
Опалев
- СКПродюсер
Сергей
Кузьменко
- ДОПродюсер
Дарья
Орлова