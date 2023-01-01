Спецотряд «Шторм» (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Это история о сотрудниках секретного боевого подразделения «Шторм». Спецагенты действуют «под прикрытием» и помимо героической имеют и прозаическую работу. События фильма разворачиваются в Приморске, небольшом портовом городке некурортного типа. Под городом – катакомбы. Недалеко за городом – государственная граница. Там часто бывает неспокойно.



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