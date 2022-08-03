Спецотряд «Шторм» (сериал, 2013) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Это история о сотрудниках секретного боевого подразделения «Шторм». Спецагенты действуют «под прикрытием» и помимо героической имеют и прозаическую работу. События фильма разворачиваются в Приморске, небольшом портовом городке некурортного типа. Под городом – катакомбы. Недалеко за городом – государственная граница. Там часто бывает неспокойно.

